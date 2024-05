Fiaccolata all'avvio del mese mariano: è la tradizione che si rinnova Un percorso a piedi dal cimitero di Grottaminarda fino al Santuario della Madonna di Carpignano

Un percorso a piedi dal cimitero di Grottaminarda fino al Santuario della Madonna nera a Carpignano. E’ la tradizione che si rinnova.

Immagini suggestive quelle girate come sempre con grande professionalità dal fra Fidelis Maria Arevalo, reporter sempre attento ai vari eventi religiosi sul territorio che stanno facendo il giro del mondo.

Una devozione forte alla protettrice della Valla Ufita che affonda le radici nei secoli. Ad animare la lunga camminata in fiaccole sono stati soprattutto i giovani insieme ai vari gruppi religiosi giunti anche da Frigento.

Un pensiero è stato rivolto ai tanti crimini che affliggono l’umanità, alla pace nel mondo e al dramma lavoro sempre più preoccupante nelle aree interne.

A guidare la fiaccolata don Rosario Paoletti, parroco di Grottaminarda il quale ha ringraziato uno dei suoi predecessori, don Ottone Morra ex vice parroco che 25 anni fa diede per primo avvio a questa fiaccolata diventata nel corso del tempo una vera e propria tradizione. "E' un gesto importante mettersi in cammino e in discussione nella vita, affidandoci sempre alla Madonna."