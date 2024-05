Un bando pubblico per il bar della villa comunale ad Ariano: è la prima volta La decisione dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Enrico Franza

"Si è dovuta attendere la conclusione dell'iter burocratico della precedente gestione, lo aspettavate in tanti, ne siamo consapevoli, e adesso sono qui ad annunciarvi la pubblicazione del bando pubblico per l’affidamento del “bar della Villa". Questa, la prima Amministrazione ad aver redatto una procedura ad evidenza pubblica che consente, a coloro che hanno quei requisiti previsti dal bando, di partecipare e presentare una proposta di gestione e valorizzazione dell’immobile e dei relativi spazi antistanti siti in Villa Comunale."

Sono le parole del sindaco Enrico Franza che aggiunge:

"Certo, non si può parlare del “bar” della Villa, senza citare il caro Raimondo, per tutti "Mundino" che, insieme alla sua famiglia, è divenuto un’istituzione della nostra Ariano. Un sentito e sincero ringraziamento va a tutti loro per aver accompagnato le nostre giornate di sole e le tante notti insonni nella splendida cornice del nostro polmone verde."

Un luogo simbolo della città del tricolle, un polmone verde in piena salute, che dopo decenni, vedrà nascere una nuova attività. E la speranza che una struttura del genere possa pulsare tutto l'anno, in modo da rendere ancora più viva e frequentata la villa comunale anche nei mesi invernali, con iniziative mirate ad incentivare il turismo. A questo si dovrà aggiungere la fruibilità tanto attesa del castello e la creazione di piccole attività artigianali, tanto richieste dai visitatori spesso alla ricerca di gadget della città come del resto aveva in qualche modo ideato anche lo stesso Raimondo Rubino.

"Vi comunico - conclude Franza - che come da regolamento aggiornato dalla nostra amministrazione, a seguito delle dovute verifiche sarà possibile poter usufruire di altri spazi della nostra bella villa comunale. Vi terrò aggiornati. Nel ringraziare l’area tecnica per aver lavorato alla procedura, vi ricordo che potrete trovare tutte le istruzioni e i documenti necessari sulla home page del nostro comune e nelle sezioni “Albo pretorio” e “Amministrazione trasparente”.