Strade disastrate in Valle Ufita: ecco un altro punto molto critico Qui siamo ad Ariano Irpino, in sofferenza i due rami di intersezione della variante Manna-Tre Torri

Strade disastrate in Valle Ufita, da Flumeri ad Ariano Irpino. In sofferenza i due rami di intersezione lungo la Variante Manna-Tre Torri. Per essere più precisi, stiamo parlando dei due svincoli che portano alle località Orneta-Casone e Fiumarelle, fortemente voluti, con tanto di tabelle blu, di quelle che indicano i paesi, dall’allora assessore provinciale, compianto Generoso Cusano.

Buche, avvallamenti e dissesto stradale che stanno mettendo seriamente a rischio il transito degli automobilisti.

Entrambi gli innesti, uno dei due in modo particolare sono attraversati quotidianamente dal passaggio di mezzi pesanti e trasporti eccezionali diretti nel cantiere della stazione Hirpinia. E’ è l’unica strada di accesso.

Senza voler incriminare gli autotrasportatori, chiamati a svolgere tra l’altro un lavoro non facile nel raggiungere da questo versante il luogo in cui è in corso questa grande opera di estrema importanza, viene rivolto un appello alla provincia di Avellino ad intervenire al più presto, al fine di mettere in sicurezza i due accessi stradali.