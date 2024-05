Ferrante: "Andremo nelle periferie per avvicinare la sanità ai cittadini" La sfida dell'Asl di Avellino nelle aree interne

Una domenica dedicata alla prevenzione. Successo per l'iniziativa promossa dall’Asl di Avellino, diretta da Mario Ferrante, in collaborazione con la croce rossa italiana comitato di Ariano Irpino, la diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia e la proloco Nuovamente.

E' stata proprio la sede dell'associazione ad ospitare medici e specialisti per effettuare visite mediche gratuite, previa prenotazione alla popolazione.

Dalla visita epatologica, a quella diabetologica e ancora esame eco-doppler Tsa, visita cardiologica e consulenza nutrizionale.

A rivolgere un grazie a tutti gli operatori sanitari scesi in campo per la prevenzione, ai volontari, alla locale associazione e alla comunità parrocchiale guidata da don Marco Ulto è stato il direttore generale dell'Asl di Avellino Mario Ferrante, il quale si è congratulato per la grande professionalità da parte di tutti e l'opera preziosa della croce rossa.