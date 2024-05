Ariano: Il parco giochi inaugurato nel piano di zona è già luogo di incività Una situazione davvero vergognosa, appello alla polizia municipale ad usare le maniere forti

Doveva essere l'orgoglio del Piano di Zona e del vicino Santuario Madonna di Fatima e sta diventando giorno dopo giorno il parco giochi dell'inciviltà.

Nel fine settimana in modo particolare, un luogo presso il quale bivaccare, lasciando a terra e sulle panchine contenitori di pizze, cartacce, bottiglie ed altro ancora.

Domenica 28 aprile era stato un dipendente comunale Rosario Vernacchia, fuori dal servizio e con la sua auto privata, spinto solo dall'amore per la propria città che lo vede attivamente impegnato ovunque senza mai dire no, a recarsi sul posto per bonificare l'area.

A distanza di una settimana peggio che andar di notte. Gli incivili hanno rincarato la dose e i segni delle loro scorribande sono ancora evidenti.

Di questo passo non avrà vita lunga il parco giochi. E tutto questo avviene sotto gli occhi di genitori che accompagnano i propri figli e non si degnano minimamente di raccoglier i rifiuti a terra.

E chi finisce ingiustamente nel mirino dei residenti? I possessori di cani che al contrario sono muniti di palette e bustine per raccogliere gli escrementi degli animali. Una situazione davvero vergognosa che potrebbe stando a questo andazzo ormai peggiorare ancora di più durante gli imminenti festeggiamenti nel quartiere. Forse è il caso che la polizia municipale cominci a vigilare ancora di più come del resto già assiduamente è presente ovunque, per punire gli incivili. Amarezza anche da parte del sindaco Enrico Franza per i ripetuti episodi di inciviltà registrati non lo solo nella periferia arianese ma anche in altre zone della città.