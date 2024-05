Ariano: enorme perdita di acqua davanti ad una chiesa da undici giorni Ma è tutto il territorio arianese diventato ormai colabrodo

Dalla notte del 25 aprile scorso sgorga acqua a non finire. Siamo lungo la strada provinciale che da Ariano porta a Montecalvo Irpino proprio di fronte alla chiesa Santa Maria del Buon Consiglio di contrada Frolice. Prima di arrivare qui, lungo il tragitto ci siamo imbattuti in più perdite sull'asfalto, ma qui in modo particolare il flusso è notevole. "Passa tutti i giorni lungo questa strada un addetto ai lavori - ci dice una donna sdegnataprima di recarsi in chiesa - e non si è neppure fermato." Sono trascorsi bel 11 giorni e tutto è rimasto così. Buio e disinteresse totale.

Ma è tutto il territorio ormai colabrodo. Situazioni analoghe ci vengono segnalarte da contrada Cariello trascurata da sempre, Brecceto, Anselice, Cervo, Contessa e potremo continuare ancora.

Uno spreco enorme che peserà come sempre sui cittadini che le bollette le pagano a differenza di chi mostra indifferenza e inefficienza.