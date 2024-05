Famiglie con la passione per il teatro ad Ariano: "So finute li quatto mangiate" Sarà una festa della mamma speciale domenica 12 maggio nel popoloso rione Martiri

Famiglie unite dalla passione per il teatro nella parrocchia di Santa Maria dei Martiri ad Ariano Irpino. Canti e farsa per rianimare il quartiere da sempre in evidenza sotto questo aspetto. Una tradizione che affondo le radici nel passato, consolidatasi negli anni e che ha visto attivamente impegnata Anna Paduano, la quale era molto legata alla compagnia teatrale "Noi Adulti". Un pensiero a lei che non mancherà anche in questa iniziativa. A guidare il gruppo con gioia, l'inossidabile baluardo del quartiere don Costantino Pratola insieme al parroco don Carmine Santoro.

L'appuntamento è per domenica 12 maggio, festa della mamma, alle ore 17.00 nel centro sociale di rione Martiri, accanto alla sede della pubblica assistenza Vita. L'ingresso è gratuito.

"So finute le quatto mangiate". E' il titolo della farsa. Personaggi e interpreti:

Utino: Luigi Monaco, don Enrico: Carmine Farisco, Concetta: Silvana Ucar, Gessica: Angela Tarantino, Filippo: Donato Paradiso, Carmela: Rosa Intonti, Cuncittella: Antonietta Ciano, Ciccillo: Filippo Buosciolo, Dottore: Carmine Batilde, Ada: Giusy Bivona, Deborah: Silvana Cancelliere.

Hanno collaborato per i canti: Agostino Puorro, Antonio Pierro, Luigia Giorgini, Solvano Giorgini e Carmine Batilde. Un grazie viene rivolto ad Antonio Pannese, al coro una sola voce, Angela Grasso, Annamaria Castagnuozzo, Michele Bellapigna, Anna De Gruttola e al supervisore generale don Costantino Pratola.