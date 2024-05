Ariano: bambini a lezione di sicurezza con i vigili del fuoco La manifestazione pompieropoli ha fatto tappa nelle aree interne

Dopo la città capoluogo è stata la volta delle aree interne. Il tour della sicurezza dei vigili del fuoco ha fatto tappa ad Ariano Irpino, nello spazio antistante il palazzetto dello sport del piano di zona. Oltre duecento bambini accompagnati dai vari insegnanti.

In campo i vigili del fuoco di Avellino insieme al personale dell'associazione nazionale del corpo di Avellino, i quali hanno portato il percorso ludico formativo di pompieropoli.

Per i bambini presenti, prove di abilità, salvataggio e spegnimento. Una giornata all'insegna della prevenzione, in un territorio strategico dove risulta essere preziosissimo il grande apporto dei vigili del fuoco di Grottaminarda e Ariano Irpino. Due presidi importanti che operano in un'area molto vasta ed esposta a continui rischi.