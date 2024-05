Campionati di giochi matematici: Agostino Oliva vola in finale a Milano La soddisfazione dell'istituto statale Giulio Lusi di Ariano Irpino

Il giovane studente arianese, alunno dell'istituto statale Giulio Lusi di Ariano Irpino, Agostino Oliva, vola alla grande finale dei campionati internazionali di giochi matematici indetti dall'Università Bocconi di Milano in programma il prossimo 25 maggio!

Si tratta di una delle più importanti competizioni al mondo, gare di logica e matematica ricreativa rivolte principalmente agli studenti, organizzate annualmente dalla Fédération Française des Jeux Mathématiques, e, per la fase italiana, dal centro Pristem, di cui fa parte l'Università Bocconi di Milano.

Così scrive Michel Criton: "È una tradizione che arriva a noi con una storia di quasi quattromila anni. Stiamo parlando dei divertimenti a carattere matematico e logico. È una tradizione che ha potuto trasmettersi di generazione in generazione e di civiltà in civiltà grazie in primo luogo alle grandi menti scientifiche che per "rilassarsi", ma anche per puro piacere, non hanno disdegnato di consacrare un po' del loro tempo a quelle che alcuni possono considerare delle semplici "curiosità".