Del Fes Avellino: disponibile bus gratuito per Gara 5 a Montecatini, i dettagli Mercoledì (ore 21) sarà palla a due per l'ultimo atto della serie vale la promozione in Serie A2

Tanti tifosi e appassionati del basket avellinese sono pronti a raggiungere Montecatini e il PalaTerme per Gara 5 della finale promozione per la Serie A2. Mercoledì (ore 21) sarà "bella" della serie tra la Fabo Herons e la Del Fes Avellino ed è disponibile il trasferimento in bus gratuito. Ecco la novità comunicata dal club irpino in mattinata.

Il comunicato della Del Fes Avellino

"Mercoledì 12 giugno, a Montecatini, in 40 minuti ci giocheremo la serie A2. Per farlo abbiamo bisogno di voi che ci avete sempre sostenuto in questi playoff. È disponibile il trasferimento in bus gratuito. Per prenotarsi bisogna scrivere una mail a segreteriaorganizzativa@delfes.it indicando nome, cognome e data di nascita. I minori devono essere accompagnati da un genitore o inviare liberatoria di responsabilità firmata da uno dei genitori".