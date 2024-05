Bonifica di aree verdi e quartieri, Franza: "Grazie a quanti sono all'opera" "Rispettiamo il loro lavoro e prendiamoci cura della nostra bella città"

Bonifica di strade, aree verdi e quartieri. Dalla villa comunale, strada panoramica alle aree periferiche. Un lavoro a tutto campo dal centro alle periferie. All'opera decine di operai tra comune, comunità montana ufita, cooperative. La città si rifà il look in vista della stagione estiva ormai alle porte.

"I lavori di manutenzione, pulizia e taglio erba su tutto il territorio - afferma il sindaco Enrico Franza - procedono senza sosta per preparaci alla bella stagione.

I dipendenti sono la nostra risorsa più preziosa, rispettiamo il loro lavoro e prendiamoci cura della nostra bella città."

Più forze in campo per restituire decoro alla città ed accogliere nel migliore dei modi i turisti che come ogni anno raggiungeranno la propria terra d'origine.

Un vero e proprio tour de force da parte della cooperativa sociale i Normanni nel popoloso Piano di Zona in vista dei solenni festeggiamenti in onore della Madonna di Fatima. L'intero quartiere è interessato da una serie di interventi di bonifica già da alcuni giorni.

Operai all'opera anche all'interno dell'auditorium comunale in centro dove sono in atto una serie di interventi di restauro della struttura.