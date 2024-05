Giornata per la legalità, Capriglione: "Mai dimenticare i nostri eroi" La consigliera delle politiche sociali: insegnare ai giovani sempre la legalità

"Palermo non mi piaceva, per questo ho imparato ad amarla.Perché il vero amore consiste nell' amare ciò che non ci piace per poterlo cambiare." P. Borsellino

"Oggi è la giornata Internazionale della Legalità e per non dimenticare tutte le vittime delle mafie. Questo aforisma, le parole del giudice Paolo Borsellino stimolano rinnovato impegno per la costruzione di una società migliore". Così la consigliera politiche sociali del comune di Santo Stefano Del Sole-.

"In questo momento, ricordare le stragi di mafia soprattutto il ricordo di Falcone e Borsellino vuol dire anzitutto creare in un contesto sociale e in una comunità una cultura della Legalità e del rispetto delle regole, per formare cittadini consapevoli. Una riflessione strategica da praticare affinché si possa vivere in pace, rispettando le regole, leggi e rispettando il prossimo.

A noi adulti spetta soprattutto tramandare alle giovani generazioni la conoscenza del significato più profondo di queste parole, e soprattutto dobbiamo tutti continuare a combattere la stessa battaglia di legalità, che italiani illustri come Falcone e Borsellino. Ma dovremmo ricordare anche i nomi di tanti altri eroi che purtroppo vengono dimenticati nel tempo, e onorarne la memoria e trarne un insegnamento, da trasmettere ai ragazzi, affinché compiano sempre la scelta giusta". Conclude Capriglione, consigliere politiche sociali Santo Stefano del Sole.