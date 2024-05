Consiglio comunale di Grottaminarda: ecco il resoconto dei lavori Approvati tutti gli argomenti all'ordine del giorno, alcuni all'unanimità

Il consiglio comunale di Grottaminarda nella seduta ha approvato tutti gli argomenti all'ordine del giorno, alcuni all'unanimità.

Dopo l'approvazione dei verbali della seduta precedente del 2 maggio, l'assise ha approvato l'adesione all'Asmel, Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali. La consigliera Franca Iacoviello, capogruppo di maggioranza, che ha relazionato sull'argomento, ha elencato la serie di servizi a cui l'ente potrà accedere grazie all'adesione con una quota irrisoria (1900 euro), compresi corsi formazione antiriciclaggio ed anticorruzione.



Approvata all'unanimità poi la variazione al documento unico di programmazione (Dup), sezione "Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche" e variazione al bilancio di previsione, per l'inserimento dell'intervento di riqualificazione della strada San Pietro Fossi, candidato ad un Csr della Regione Campania (500mila euro). In questo caso ha relazionato il vicesindaco, Michelangelo Bruno, il quale ha spiegato del bando relativo alle strade rurali e le attività previste nel progetto quali il rifacimento della sede stradale e l'istallazione della pubblica illuminazione.

Quarto punto approvato il riconoscimento di un debito fuori bilancio di circa 47mila euro; la delegata al contenzioso, Franca Iacoviello, ha spiegato che il riconoscimento di debito scaturisce da sentenze del tribunale di Benevento a seguito di decreti ingiuntivi emessi in danno del comune nel 2021, con condanna anche al pagamento degli interessi moratori e che, grazie ad una proficua interlocuzione con la società IrpiniAmbiente, si è arrivati ad un accordo transattivo con notevole risparmio da parte dell'ente (209 mila euro).



All'unanimità anche l'approvazione della ratifica della deliberazione di giunta comunale n°77 del 21 maggio 2024 ad oggetto: "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2024/2026. Esercizio 2024, adottata in via d'urgenza, per l'iscrizione di risorse derivanti da fondi collegati ad interventi relativi al Pnrr" finalizzati a lavori di ristrutturazione al plesso scolastico di località Carpignano.

Si tratta, come ha spiegato nel dettaglio l'assessora all'Istruzione, Marilisa Grillo, di un intervento propedeutico alla più importante opera pubblica in programma a Grottaminarda, ossia i lavori di adeguamento sismico all'Istituto Comprensivo San Tommaso d'Aquino. Dunque i bimbi dell'Infanzia della "Chirico", da settembre, saranno ospitati nel plesso di Carpignano. L'assessora ha colto anche l'occasione per ringraziare pubblicamente l'associazione "Socrates" che ha rivitalizzato a proprie spese l'anfiteatro adiacente alla scuola dell'Infanzia di Carpignano con magnifici murales.

Ultimo argomento all'ordine del giorno e quindi approvato, la modifica del riparto fondi legge n°32/1992 e successive modificazioni e integrazioni.

Il vicesindaco, Michelangelo Bruno, ha spiegato come questi fondi, un milione e 200mila euro, destinati al post-terremoto, siano rimasti inutilizzati dai privati e quindi dell'obiettivo di investirli in interventi di pubblica utilità.

Su questo argomento si è innestato un'interessante confronto sul possibile utilizzo di tali fondi con la proposta del consigliere Vincenzo Barrasso, capogruppo di "Per Grottaminarda 2027" di utilizzarli per la "Fratta", idea che ha trovato d'accordo il sindaco Marcantonio Spera al fine di "cristallizzare", quanto meno, la situazione attuale, mettere in sicurezza almeno le strutture più belle, in attesa di un finanziamento ad hoc.