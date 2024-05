Festa della Repubblica 2024: ecco il programma di Grottaminarda Cerimonia commemorativa davanti al monumento ai caduti in Piazza Vittoria

Domenica 2 giugno, in occasione della festa della repubblica italiana, l’amministrazione comunale di Grottaminarda, con la collaborazione della locale sezione Ancr, associazione nazionale combattenti e reduci, organizza una sobria cerimonia commemorativa presso il monumento ai caduti in piazza Vittoria, articolata in momenti civili e religiosi, con la partecipazione di rappresentanti delle forze dell'ordine e del soccorso pubblico.

L'appuntamento per celebrare il 78esimo anniversario della repubblica a cui sono invitati tutti i cittadini, è alle ore 9:30.

Si comincerà con la cerimonia dell’alzabandiera, poi la benedizione da parte di don Rosario Paoletti, la deposizione della corona d’alloro sul monumento, la resa degli onori ai caduti, infine la lettura della preghiera del soldato ed il messaggio del presidente del consiglio comunale Virginia Pascucci.

Nel caso di condizioni meteo particolarmente avverse, dopo la deposizione della corona al monumento ai caduti, avrà luogo una brevissima commemorazione nei locali di palazzo “Portoghesi”, sito alle spalle del monumento.