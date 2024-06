Scuole superiori, unione Lioni-Caposele: nasce l'Istituto intercomunale Pertini L'iniziativa

Si chiamerà IISS "Sandro Pertini" il nuovo istituto superiore nato dall'accorpamento del liceo scientifico di Caposele con il "Vanvitelli" di Lioni e dal successivo protocollo di intesa firmato dai due Comuni e l'istituto superiore lionese. La scelta della denominazione per il neonato polo formativo altirpino, fortemente voluto dalle due amministrazioni comunali e concretizzatosi con tre delibere regionali adottate nei mesi scorsi, dovrà essere ratificata dal nuovo Consiglio d'Istituto ed è stata affidata ai docenti e agli studenti, che si sono espressi su una rosa di sei nomi (Margherita Hack, Peppino Impastato, Ettore Scola, Gino Strada, Fiorentino Sullo e lo stesso Pertini), rappresentativi di personalità irpine e non, legate alla storia della nostra terra o distintesi per la straordinarietà della loro esistenza.

"Suggelliamo così l'accordo, maturato sulla scuola nei mesi scorsi tra Lioni e Caposele, con un atto importante: la scelta del nuovo nome del nostro istituto superiore. Ha vinto Sandro Pertini, "l'uomo che era fatto della stoffa di cui sono fatti gli eroi", che non tradì mai i suoi ideali, le cui parole all'indomani del terremoto dell'Irpinia ancora oggi risuonano nelle menti e nelle coscienze di tutti noi: fate presto", commentano i sindaci Yuri Gioino e Lorenzo Melillo.

"È stata una cerimonia di spoglio emozionante e sentita, uno straordinario momento di condivisione e partecipazione democratica di cui siamo veramente fieri e che ha visto gli studenti protagonisti e consapevoli. Un sentito grazie a loro e agli insegnanti. Siamo certi che l'istituto intercomunale "Sandro Pertini" di Lioni e Caposele sarà all'altezza della sfida intrapresa e rappresenterà un punto di riferimento per la formazione dei giovani del territorio", concludono i due primi cittadini.