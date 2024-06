Nuove perdite d'acqua ad Ariano a Creta: è un peccato, la strada è percorribile Appello ad intervenire prima che la situazione possa ulteriormente aggravarsi

Perdite di acqua nel tratto Pisciariello-Creta minano di nuovo la stabilità della strada in più punti lungo il tratto che da Ariano porta a Melito Irpino.

Un tratto, come si evince dal video allegato, abbastanza percorribile nonostante le diverse insidie e qualche buca o piccolo dissesto. Ma è sicuramente oro, rispetto al periodo buio di Creta, quando negli anni scorsi dovette intervenire direttamente la protezione civile della regione Campania attraverso la dirigente Claudia Campobasso.

Negli ultimi anni si sono susseguiti una serie di interventi che hanno visto impegnati alto calore e comune in stretta sinergia tra loro. Determinanti i fondi derivanti dai ribassi d’asta. Un argomento quello di Creta sul quale c'è stato l'impegno da parte di tutti, maggioranza e opposizione ed in primis della consigliera comunale di zona Marisa Scarpellino.

La speranza ora è che le perdite in atto, possano essere riparate al più presto per evitare che la situazione possa riesplodere e mettere in ginocchio residenti e quanti per morivi di lavoro percorrono ogni giorno, questa strada di vitale importanza. Un dato è certo: stando alla situazione attuale, disastrosa di Cardito, centomila volte meglio percorrere Creta...