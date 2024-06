Grottaminarda, lotta ai rifiuti selvaggi: il comune sensibilizza i cittadini Una brochure sul corretto conferimento

«Questo percorso intrapreso due anni fa mira ad aumentare la percentuale di raccolta differenziata nella nostra città al fine di ridurre i costi derivanti dalla percentuale di smaltimento dei rifiuti indifferenziati».

Così il consigliere delegato all'Ambiente Antonio Vitale nell'annunciare la realizzazione, di concerto con il gestore "IrpiniAmbiente", di due brochure (una per l'area urbana e una per l'area extraurbana) finalizzate a dare le giuste indicazioni sulle tipologie di rifiuti da conferire e per ricordare, laddove ve ne fosse ancora bisogno, i giorni della settimana nei quali ci sono le raccolte per le diverse frazioni.

"Quest'azione informativa - continua Vitale - si unisce alle altre azioni poste in essere dalla nostra Amministrazione come i controlli sul corretto conferimento che saranno intensificati nei prossimi giorni o l'installazione sul territorio comunale dei cassonetti per la raccolta di indumenti usati che verranno posizionati nelle prossime settimane.

Stiamo attendendo, inoltre, l'esito (speriamo positivo) di un finanziamento che abbiamo richiesto per un "ecocompattatore mangiaplastica": sarà uno strumento importante per incentivare i cittadini a conferire la plastica sulla base di un sistema premiale.

Sono tante le idee sulle quali stiamo lavorando però l'appello è sempre rivolto a tutta la cittadinanza affinchè collabori per vincere questa "battaglia" sul tema dei rifiuti». Slogan delle brochure: Piccoli gesti grandi risultati. Rendiamo il Mondo più pulito un rifiuto alla volta.