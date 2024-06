Reti idriche colabrodo: riparata la condotta di Masciano ad Ariano Taniche a ruba e gente in fila alle fontane

Riparata in contrada Masciano ad Ariano Irpino, lungo la strada che porta a Villanova del Battista, una delle condotte fatiscenti, la cui perdita di acqua durava ormai da lungo tempo, con una dispersione enorme. In contemporanea sono avvenuti i lavori all'impianto di Villamaina dove si è verificata la rottura della condotta adduttrice Dn 800 a tal punto da sospendere l’erogazione idrica in ben 30 comuni tra l'Irpinia e il Sannio.

Taniche a ruba e gente in fila alle fontane. Una grave situazione di disagio che sta riguardando oltre alle famiglie nelle case, alle prese con ammalati, anziani, bambini anche diverse attività commerciali alcune delle quali specifiche come le lavanderie.

Nel rione Martiri è stato richiesto l'intervento della protezione civile flumerese che ha la sua sede operativa in contrada Casone ad Ariano Irpino.

Scuole chiuse oggi a Grottaminarda. Ariano sta valutando. La speranza è che ripristino possa avvenire già nel corso della notte. Il sindaco Enrico Franza intanto, ha chiesto la convocazione di un tavolo urgente in prefettura ad Avellino per affrontare la problematica.