San Martino, l'ufficio postale chiude per più di due settimane: disagi in vista Necessari lavori di adeguamento negli spazi: utenti "dirottati" a Cervinara

Si prevedono giorni complicati per i tanti utenti dell'ufficio postale di San Martino Valle Caudina. Gli sportelli, infatti, resteranno chiusi da mercoledì 19 giugno a venerdì 5 luglio.

In programma, infatti, importanti lavori infrastrutturali inseriti nell'ambito del progetto "Polis" di Poste Italiane.

"Per tutta la durata dell'intervento l'ufficio sarà trasferito all’interno dei locali di Ferrari di Cervinara che effettuerà il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle ore 13:35 ed il sabato dalle ore 08:20 alle ore 12:35. Presso questo ufficio, la clientela potrà svolgere tutte le operazioni effettuabili presso il proprio Ufficio di radicamento, compreso il ritiro della corrispondenza in giacenza. L’Ufficio postale di San Martino Valle Caudina riaprirà in data 08/07/2024, salvo imprevisti di cui si darà tempestiva comunicazione", l'annuncio del Comune sammartinese che ha voluto avvisare gli utenti.