La comunità Benedettina di Montevergine si appresta a celebrare san Guglielmo Venerdi’ 21 giugno alle 11.00 l’Abate di Montevergine benedirà la statua del Santo

Venerdi’ 21 giugno alle 11.00 l’Abate di Montevergine benedirà la statua di San Guglielmo donata dall’Ente Provincia di Avellino, in occasione del IX Centenario di fondazione dell’Abbazia, che sarà posta nella rotonda situata all’incrocio tra via Loreto, via Ramiro Marcone e via Nicola Santangelo a Mercogliano.

Sarà presente il Presidente della Provincia Rizieri Buonopane, il Sindaco di Mercogliano Vittorio D’Alessio, e le autorità civili, militari e religiose con la partecipazione straordinaria degli abati della Congregazione Benedettina sublacense cassinese della Provincia Italiana che, in questi giorni, sono in capitolo provinciale a Montevergine.

La Statua di San Guglielmo è stata realizzata dall’artista irpino Silvano Muollo, autore di altre importanti opere come il bassorilievo in bronzo per Sua Santità Papa Giovanni Paolo II, conservata nella Città del Vaticano, le statue in bronzo raffiguranti S. Pio da Pietrelcina collocate a San Giovanni Rotondo e all’Ospedale Moscati di Avellino

San Guglielmo, nel lontano XII secolo fu uno straordinario modello di vita per le popolazioni dell’entroterra campano e ancora al giorno d’oggi rappresenta un riferimento identitario per la terra d’Irpinia e non solo. Celebrare il Patrono d’Irpinia significa imprimere nei giovani una cultura di valori storici e religiosi. Ringrazio il Presidente della Provincia Rizieri Buonopane, per la concreta sensibilità istituzionale che ha portato alla realizzazione di un monumento in onore a San Guglielmo che rappresenta la fede e l’accoglienza di tutta l’Irpinia.- afferma l’Abate di Montevergine Riccardo Luca Guariglia.

Le celebrazioni in onore del Santo continueranno lunedì 24 giugno alle ore 18,00, nella Basilica Cattedrale di Montevergine con la celebrazione dei vespri di San Guglielmo.

Infine martedì 25 giugno alle ore 11,00 si terrà la solenne celebrazione eucaristica, sempre presso la Basilica Cattedrale, presieduta da Sua Eccellenza Mons. Marco Arnolfo, Arcivescovo Metropolita di Vercelli. Quest’anno a donare l’olio per la lampada perpetua, posta davanti all’Urna contenente il corpo del Santo, vi sarà il comune e la comunità parrocchiale di Torella dei Lombardi. A conclusione della celebrazione ci sarà la dedica dello spazio antistante al Santuario a “San Guglielmo” con la riapertura Cappella del Torrione.