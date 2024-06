Venticano, parte la ludoteca: il sindaco Caprio sullo scuolabus con i bambini Coinvolgimento e inserimento lavorativo di giovani figure professionali del paese

Il nuovo corso amministrativo a Venticano è una realtà vera, concreta, lampante. Questa mattina presso l'edificio scolastico di Castel del Lago, su input di Caprio e dell' assessore Giusy Iachetta, è stata allestita la ludoteca estiva della durata di sei settimane.

Sono circa ottanta i bambini iscritti e a fare gli onori di casa, già a bordo dello scuolabus navetta, il neo sindaco Arturo Caprio. È stato lui insieme ai consiglieri Iachetta Andrea Ziccardi e Giuseppe Ciarcia a fare servizio di accoglienza ai genitori e ai piccoli.

Don Ivan Bosco, il parroco di Venticano, ha benedetto il campo solare avviato in tempi da record grazie alla solerzia e ai buoni uffici dei nuovi amministratori locali.

Entusiasmo alle stelle per tutti i bambini che hanno preso parte anche a una lezione sul riciclo dei rifiuti e la raccolta differenziata tenuta dal consigliere Giuseppe Ciarcia ambientalista convinto. Saranno numerose le iniziative e i laboratori didattici promossi per sensibilizzare i più piccoli sulle tematiche di stretta attualità. La ludoteca estiva ha già riscosso numerosi apprezzamenti per l'organizzazione, il coinvolgimento e inserimento lavorativo di giovani figure professionali del paese.