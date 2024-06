Grottaminarda: rendiconto esercizio finanziario e tari in consiglio comunale La convocazione da parte della èresidente Virginia Pascucci

La presidente del consiglio comunale, Virginia Pascucci, ha convocato una nuova seduta del civico consesso per giovedì 27 giugno alle ore 19:00, in prima convocazione e per venerdì 28 giugno, alle ore 18:00, in seconda (per entrambe senza ora di tolleranza).

Il consiglio comunale che come sempre si svolgerà nell'aula "Sandro Pertini" di palazzo Portoghesi e che sarà trasmesso in diretta streaming attraverso il canale YouTube dell'Ente, prevede la discussione di 8 punti all'ordine del giorno:

1. Approvazione Verbali della seduta del 2 maggio.

2. Approvazione del Rendiconto dell'esercizio finanziario 2023.

3. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2024/2026.

4. Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2024 e presa d'atto del Pef pluriennale 2024/2025.

5. Approvazione regolamento per l'assegnazione e cessione delle aree Pip.

6. Approvazione regolamento per l'alienazione dei beni immobili di proprietà comunale.

7. Approvazione regolamento comunale per l'adozione di cani randagi ritrovati sul territorio comunale.

8. Risposta all'interrogazione presentata dal consigliere Vincenzo Barrasso nella seduta consiliare del 27 maggio.