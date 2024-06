Emergenza idrica: Franza incontra il presidente dell'alto calore ad Ariano Il comune già da un mese sta intervenendo nei punti più critici per le operazioni di riparazione

Il presidente dell'alto calore servizi Antonello Lenzi sarà domani pomeriggio ad Ariano Irpino per affrontare le criticità del territorio legate all'emergenza idrica, insieme al sindaco Enrico Franza. E' stato il primo cittadino arianese a volere fortemente questo incontro, a cui Lenzi ha risposto favorevolmente per fare il punto della situazione alla luce dei disagi pesanti e le difficoltà da parte degli abitanti e attività commerciali in atto.

L'amministrazione comunale per la verità è già scesa in campo, di concerto con l'area tecnica guidata da Angelo Morella per fronteggiare l'emergenza. Parliamo di un territorio vastissimo, tra i più estesi in Italia con una superficie di 185,22 kmq.

Oltre un centinaio di perdite, molte delle quali non visibili, legate ad una condotta fatiscente e datata, di almeno 50 anni.

Il comune a proprie spese, già da un mese sta intervenendo nelle zone più critiche, circa 15 attraverso uno stanziamento di oltre 5000 euro e l'impiego di una ditta locale. Interventi che riguardano, impiego di mezzi, scavo e ripristino della sede stradale. Stesso metodo, è notizia di ieri, adottato anche dal comune di Grottaminarda, in un territorio sicuramente inferiore come estensione e interessato da meno perdite. Una situazione piuttosto grave che interessa un vasto bacino tra l'Irpinia e il Sannio e che potrà essere parzialmente risolta solo grazie alla collaborazione tra i vari enti e l'alto calore in attesa di un intervento strutturale e imponente da parte della regione Campania.