Crisi idrica, il dopo incontro con Lenzi. Franza: "Qualcosa si muove" La nota del sindaco di Ariano Irpino all'indomani dell'incontro tenutosi a palazzo di città

Ieri pomeriggio, presso Palazzo di Città, ho avuto un incontro con il neo presidente dell'alto calore, Antonello Lenzi. Un incontro nel quale mi sono fatto portavoce dei disagi che la nostra comunità, insieme a tante altre della provincia di Avellino, è costretta a vivere ormai da anni, a causa delle periodiche interruzioni del servizio idrico durante la stagione estiva."

E' quanto scrive in una nota il sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza all'indomani della riunione tenutasi a palazzo di città con il presidente dell'alto calore servizi Antonello Lenzi. Presenti la consigliera comunale e provinciale Laura Cervinaro e l'assessore Toni La Braca.

"Nonostante i fondi che il nostro Comune ha stanziato già da tempo per interventi urgenti relativi chiaramente al solo territorio di Ariano e che, in tutta sincerità, non possono essere risolutivi, senza troppi giri di parole ho ribadito tre cose:

Rispetto degli orari relativi alla sospensione dell'erogazione del servizio idrico e una tempestiva comunicazione, una risposta immediata ed efficace alle tante rotture che interessano la rete idrica, una programmazione complessiva di interventi risolutivi sull'intera rete idrica.

La risposta del neo presidente è stata chiara ed esaustiva: "Provvederò a garantire comunicazioni reali e coerenti, al fine di contenere i disagi, e ho già approntato un piano straordinario di manutenzione esclusivamente per Ariano, teso a fronteggiare le numerose rotture della rete sul territorio arianese".

Ringrazio il presidente Lenzi per la piena disponibilità e il confronto rassicurante in termini di fattibilità e di costante dialogo tra i nostri enti, ma anche e soprattutto per la cordialità e la comprensione dimostrate.