Variante Manna Tre Torri senza segnaletica: caso risolto dall'Anas in 24 ore E' di ieri mattina l'appello urgente di Ottopagine dopo la segnalazione di Paolo De Gruttola

"Manca la segnaletica e ho rischiato di essere centrato in pieno da un'auto" Paura lungo la variante Manna-Tre Torri ad Ariano Irpino. Appello urgente all'Anas.

Avevamo titolato così ieri mattina alle 09.42 sul Ottopagine, girando poi la segnalazione alle 10.06 all'ufficio stampa Anas. Ieri sera alla 17.14 una prima risposta da parte dell'Anas: "L'intervento era già in programma. Entro settimana prossima sarà eseguito."

Neppure 24 ore di attesa e stamane l'intera variante Manna- Tre Torri è stata messa in sicurezza fatta eccezione di un brevissimo tratto nei pressi della rotatoria Incontro di competenza del comune di Ariano che si spera possa completare in tempi rapidi prendendo esempio dall'Anas.

A denunciare l'assenza di segnaletica orizzontale in prossimità dello svincolo Orneta era stato Paolo De Gruttola di Ariano Irpino, che alla guida della sua auto, con una persona a bordo aveva rischiato davvero la vita.

De Gruttola si era rivolto al 112 segnalando ciò che gli era accaduto ai carabinieri. In poche ore il caso è stato risolto e in maniera completa e definitiva lungo tutta la tratta. L'Anas non ha perso tempo, ora attendiamo la risposta del comune nel piccolissimo tratto di sua competenza. Come attendiamo ancora la fine dell'odissea sulla statale 90 nel tratto Manna-Torana, dove davvero è diventato impossibile circolare.