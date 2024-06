Ariano e i furbetti dei bidoni rossi: accade anche questo Quando la raccolta "differenziata" diventa fai da te o meglio proprietà privata

Bidoni rossi posizionati dal comune in alcune contrade che diventano di proprietà privata. Accade in contrada Stillo, dove qualche residente se ne sarebbe addirittura appropriato per uso personale.

La segnalazione arriva dagli stessi residenti che oltre a lamentare questa spiacevole situazione da noi stessi constatata chiedono al comune di incrementare il servizio con qualche bidone in più in una zona così densa di famiglie.

Intanto si fa appello al servizio ecologia e alla polizia municipale ad effettuare un sopralluogo qui e in altre zone della città affinchè tutti i cassonetti vengano posizionati lungo le strade nel loro luogo originale e non all'interno di proprietà private. Gli abitanti sono avvisati.