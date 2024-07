Ariano: grande successo per il tour della prevenzione in località Santa Barbara Dal Frangipane alle periferie, tra la gente. Giornata dedicata al compianto Celestino Grande

Esame eco-doppler tsa, visita epatologica, diabetologica, cardiologica, oculistica, ortopedica, fisioterapica posturale, osteopatica, consulenze nutrizionali e psicoterapeutiche. L'ospedale Frangipane-Bellizzi si è letteralmente trasferito fisicamente in periferia. Una giornata della prevenzione di altissimo livello che ha visto come protagonista, dopo Cerreto, la località Santa Barbara ad Ariano Irpino.

Un modello efficace e di grande valenza quello adottato dal rivoluzionario nel senso buono del termine, direttore generale dell'Asl di Avellino Mario Ferrante il quale si è complimentato con tutti per l'ottima organizzazione.

E il grande merito va senza dubbio alla straordinaria famiglia al comitato della croce rossa italiana di Ariano Irpino sotto la spinta di Patrizia Savino. Un gruppo validissimo, fiore all'occhiello del volontariato nelle aree interne.

Una giornata che l'intero team ha voluto dedicare a Celestino Grande, un baluardo della prevenzione e di queste giornate al fianco degli ammalati, scomparso recentemente a causa di un malore fulminante che purtroppo non gli ha dato scampo.

Calorosa è stata l'accoglienza da parte della gente di Santa Barbara a partire dal parroco don Ottone Morra. Evento riuscito e promosso a pieni voti. Macchina organizzativa già in moto per la terza tappa del tour, in contrada Orneta.