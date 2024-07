Ariano: bonificata la piazzola dello scempio lungo la strada panoramica Restano ora da rimuovere i cumuli di sale a cielo aperto dannosi per l'ecosistema

Ci sono volute ben otto ore di lavoro da parte degli operai della cooperativa Irpinia Servizi diretta da Saverio Cuoco per rimuovere rifiuti di vario genere, tra cui diversi pali della pubblica illuminazione fuori uso, alcuni addiruttura interrati in un'area verde, lungo la strada panoramica ad Ariano Irpino, a pochi passi dalla caserma dei carabinieri.

Un luogo diventato negli anni, con la stessa complicità del comune un vero e proprio immondezzaio. Ieri il nostro video denuncia su Ottopagine, diventato in poco tempo virale, l'appello dell'ambientalista Felice Vitillo, il quale aveva annunciato di interessare della questione, il Noe qualora la situazione non fosse stata risolta nel breve tempo.

E stamane la svolta: Il dirigente dell'area tecnica Angelo Morella, persona perbene e scrupolosa che sicuramente non fa parte dei rami secchi della macchina comunale e degli amministratori che si sono succeduti negli anni, i quali intervengono per risolvere i problemi solo spinti da una nostra segnalazione, ha preso a cuore la problematica portandola immediatamente a soluzione.

Restano ora da rimuovere i cumuli di sale a cielo aperto dannosi per l'ecosistema in questa ridente zona che grazie alla grande opera in corso d'opera da parte degli operai idraulico forestali dellla comunità montana Ufita, si spera possa diventare un luogo di relax per gli amani della scampagnata, nel rispetto della natura. E l'appello va a anche a tutti i possessori di cani che sia in questa zona che lungo i marciapiedi della zona Tranesi continuano ad essere indisciplinati.