Contrada festeggia i 104 anni di Maria: tra la fede e la passione per i dolci Circondata dall'affetto dei suoi cari, e gli auguri del sindaco Pasquale De Santis

La signorina Maria compie oggi 104 anni, confermandosi l'anziana più longeva di Contrada, ma in realtà sale in cima alla classifica provinciale. Circondata dall'affetto dei suoi cari, la signorina è la testimone vivente più autorevole della storia del nostro Paese.

"Ghiotta di dolci, ancorata alla fede per San Michele Arcangelo, anno dopo anno conferma la sua voglia di vivere e ci emoziona sempre - scrive il sindaco Pasquale De Santis - A Lei l'augurio di vivere in serenità almeno altri 104 anni!".