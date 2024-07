Arcieri del tricolle inarrestabili: sette medaglie d'oro a Pontecagnano Faiano Ecco tutti i protagonisti dell'ennesimo successo

Gli Arcieri del Tricolle hanno schierato in campo cinque arcieri che hanno conseguito nella gara di qualifica, disputata su ventiquattro bersagli posti a distanze sconosciute agli atleti, per un totale di quarantotto frecce scoccate su sagome animali tridimensionali, i seguenti risultati in classifica generale:



Marianna Rogazzo, arco nudo, over 20, oro.



Eleonora Pisapia, arco compound, over 20, argento.



Domenico Paonessa, arco istintivo, over 20, argento.



Angelino Grieco, arco nudo, over 20, bronzo.



Antonio Zotti, arco nudo, over 20, settimo.



Dopo la premiazione per i podi conquistati, gli organizzatori della manifestazione hanno predisposto il campo per gli “scontri diretti”, tra i primi quattro in classifica, partendo dalle semifinali.



Gli arcieri si sono confrontati, questa volta, su soli quattro bersagli, scagliando una sola freccia su ogni sagoma da colpire stabilendo chi dovesse competere per l’oro e l’argento e chi per il bronzo e per il quarto posto.

Alla fine degli scontri questi i risultati degli “assoluti” over 20:



Marianna Rogazzo, arco nudo, argento.



Eleonora Pisapia, arco compound, argento.



Domenico Paonessa, arco istintivo, bronzo.



Angelino Grieco, arco nudo, quarto posto, dopo un pareggio alla fine dello scontro diretto per il bronzo ed il conseguente shoot-off, che si effettua tirando una sola freccia su un bersaglio, per stabilire che si avvicina di più al punteggio massimo consentito per conquistare il podio.