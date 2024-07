Ariano in festa: Maddalena Grasso, regina della città ha compiuto 108 anni Un evento straordinario per il tricolle

Ha tenuto tutti con il fiato sospeso nei giorni scorsi dopo una caduta in casa fortunatamente senza gravi conseguenze ma poi alla fine, nonostante qualche acciacco, è riuscita anche quest'anno a riunire familiari e amici nel giorno del suo compleanno.

Emozionata più del solito, Maddalena Grasso ha tagliato il traguardo dei 108 anni. Un evento straordinario per Ariano Irpino. E' lei la regina della città, madre di tutte le centenarie. Al suo fianco in questo giorno di grande festa il sindaco Enrico Franza, il medico di fiducia Annamaria Grasso, parenti giunti anche dalla Francia e la sua inseparabile assistente quotidiana Giovanna.

Nessuna ricetta per la sua longevità. "Dio me li ha dati e io me li prendo - ci dice - sono emozionata, ringrazio tutti per la bellissima festa e il sindaco per i fiori che ha voluto donarmi."

Ha visto guerre, terremoti e carestia affidandosi sempre e solo a Dio nella sua lunga vita Maddalena. Appassionata profondamente del poeta Pietro Paolo Parzanese non poteva mancare una sua poesia come ogni anno in questa giornata straordinaria.

Alla fine, una richiesta particolare rivolta al sindaco: "Portatemi, in villa comunale ad ammirare il busto del poeta Parzanese. E' un mio desiderio."