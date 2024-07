Grottaminarda: Summer camp inclusivo per bambini autistici Percorsi educativi, ludico ricreativi e di vita sociale

Da lunedì 15 luglio a venerdì 19 luglio, presso l'auditorium comunale ed il parco Frank Zappa si svolgerà il “Summer Camp Inclusivo”, con orario 9:00 - 13.00.

Il progetto patrocinato dal Comune di Grottaminarda, a cura dell'Aias sezione Nola Ets e da Neapoli Sanit è dedicato ai bambini con disturbo dello spettro autistico di età compresa tra i 6 e i 12 anni che sono in trattamento riabilitativo domiciliare sul territorio di Avellino.

«L'obiettivo - spiega il consigliere delegato all'Inclusione sociale, Antonio Vitale - è di guidarli verso percorsi educativi, ludico-ricreativi e di vita sociale al fine di creare opportunità di apprendimento più naturali e di generalizzazione delle abilità apprese nei contesti terapeutici».

I mesi estivi con la fine della scuola, possono costituire una condizione di isolamento per i bambini con disturbo dello spettro autistico, da qui l'ulteriore utilità di tale iniziativa.

I diversi momenti della mattinata del “Summer Camp Inclusivo” diventeranno occasione per stare insieme ad altri bambini anche con sviluppo normotipico e per sperimentare in altri contesti abilità funzionali come gioco, condivisione, comunicazione e imitazione.

Ciascun bambino beneficerà di un intervento personalizzato, condotto dal proprio terapista di riferimento sotto la continua supervisione degli psicologi analisti del comportamento: attività ginniche per migliorare le abilità motorie e la coordinazione, la pittura per sviluppare la creatività e la capacità di espressione; attività sportive per promuovere la salute fisica e la collaborazione; giochi di interazione per favorire l’interazione sociale e la comunicazione, momenti di merenda per incoraggiare le abilità sociali e la condivisione.