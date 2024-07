Potenziamento servizi sanitari, l'appello urgente da Bisaccia: subito un tavolo La presa di posizione di Pasquale Gallicchio, Donato Sena e Claudio Morano. Ecco le richieste

"Il presidente della V commissione sanità della regione Campania ha manifestato disponibilità e concretezza nell’affrontare le questioni che gli abbiamo sottoposto. Le richieste avanzate: Servizio di Radiologia, più ambulatori e potenziamento del Psaut e un tavolo tecnico presso la Sps con Vincenzo Alaia, Mario Ferrante e l’intero Consiglio comunale.

Siamo molto soddisfatti dell’incontro avuto ieri con il consigliere regionale Vincenzo Alaia, presidente della V commissione sanità della regione Campania. Abbiamo riscontrato grande disponibilità e concretezza nell’affrontare le questioni che gli abbiamo sottoposto."

Questo il primo commento della delegazione della lista “Bisaccia Futura”, formata dai consiglieri Pasquale Gallicchio, Donato Sena e Claudio Morano candidato nella stessa lista alle ultime amministrative, all’indomani dell’incontro avuto presso la segreteria del presidente della V commissione sanità regione Campania, dopo che il 22 giugno 2024 i consiglieri di minoranza della stessa compagine avevano indirizzato una lettera aperta, per richiamare l’attenzione sulla struttura Sps di Bisaccia e sulle condizioni della sanità in Alta Irpinia, indirizzata ai vertici dell’Asl Avellino in particolare a Mario Nicola Vittorio Ferrante direttore Generale Asl Avellino, Maria Concetta Conte direttore sanitario dell’Asl Avellino, Franco Romano direttore amministrativo dell’Asl Avellino, Rosaria Bruno responsabile del 118, Antonio Postiglione coordinatore del sistema sanitario regionale e allo stesso Vincenzo Alaia.

"Il consigliere Alaia è stato il solo a rispondere alle nostre richieste che hanno riguardato: l’apertura di un servizio di radiologia presso la struttura Sps di Bisaccia da collegare in rete con gli ospedali di Ariano Irpino e Sant’Angelo dei Lombardi, situazione degli ambulatori, funzionamento della postazione Psaut – Sps Bisaccia. Si è reso disponibile ad affrontare tutte le questioni. Prima vorrà comprendere bene la situazione reale e lo farà direttamente con il direttore generale dell’Asl Avellino, in particolare per quanto riguarda l’apertura del servizio di radiologia. Per gli ambulatori non ci sono problemi per l’acquisto della strumentazione a corredo degli stessi, lo scoglio da superare riguarderà la carenza di medici. Per gli ambulatori proverà a ragionare con i vertici aziendali per una possibile soluzione di incremento degli stessi e lo stesso farà per quanto concerne il Psaut."

Nel corso dell’incontro la delegazione di Bisaccia Futura ha aggiunto una richiesta.

«Abbiamo manifestato l’esigenza di tenere presso la Sps di Bisaccia un tavolo tecnico tra il presidente della V commissione sanità della regione Campania e il direttore generale Asl Avellino per fare il punto della situazione e programmare presso la stessa struttura l’apertura di altri servizi utili al territorio. Un incontro che dovrebbe essere allargato all’intero consiglio comunale, affinché si possa sottolineare come il tema della sanità debba essere affrontato con il contributo di tutti anche a livello locale. Noi anche in questa occasione abbiamo cercato di dare la nostra collaborazione trovando la disponibilità e l’impegno concreto del presidente Vincenzo Alaia, del quale si conosce l’attenzione che dedica in merito alle questioni, non soltanto sanitarie, che riguardano l’Irpinia."