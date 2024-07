Ariano: restituito decoro sulla panoramica, sale trasferito altrove Promessa mantenuta da parte del dirigente dell'area tecnica Angelo Morella

Promessa mantenuta da parte del dirigente dell'area tecnica Angelo Morella. Alla fine grazie ad una sinergia tra enti il sale presente nella piazzola della strada panoramica, accanto alla caserma dei carabinieri è stato trasferito in un luogo più idoneo e meno invasivo.

Il dirigente tecnico dell'Air Campania Carmine Alvino ha mostrato grande disponibilità verso l'area tecnica e servizio patrimonio, nell'autorizzare il deposito temporale del residuo sale della stagione invernale in un angolo del piazzale adibito al parcheggio e ricovero dei mezzi pubblici di località Cardito Piano di Zona. Precedentemente su nostra segnalazione erano stati rimossi rifiuti ingombranti, bombola di gas e pali della pubblica illuminazione interrato grazie ad un intervento meticoloso della cooperativa Irpinia Servizi.

Una vicenda attenzionata e presa subito a cuore anche dai carabinieri da noi informati e dall'ambientalista Felice Vitillo e che oggi sembra aver avuto un lieto fine. Resta da rimuovere il recinto orrendo in ferro, che non ha più ragione di esistere in questa zona e se fosse possibile riasfaltare la piazzola con l'inserimento di arredi urbani tra cui anche un fontanino per quanti potrebbero scegliere quet'area per un pic nic a partire da parenti di ammalati che raggiungono il vicino ospedale, automobilisti, autisti, corrieri nelle loro pause lavoro e amanti della camminata giornaliera lungo questa strada. Una proposta che ci auguriamo possa essere accolta dal sindaco Enrico Franza magari inserendo anche quest'area in un discorso di riqualificazione più ampio come le piazze in corso d'opera che cambieranno sicuramente in bene il volto della città a partire dal Calvario i cui lavori proseguono speditamente. Una cosa che va assolutamente evitata e su questo faremo battaglia, che possa diventare un parcheggio per auto o un luogo in cui effettuare operazioni di travaso giornaliero da parte dei compattatori adibiti alla raccolta dei rifiuti.

Gli operai idraulico forestali della Comunità Montana Ufita potranno ora riprendere dignitosamente e senza più ostacoli le loro opere di riqualificazione dell'area.