Spopolamento nei piccoli comuni: la senatrice Gisella Naturale fa tappa a Greci Le problematiche delle aree interne e dei piccoli comuni

Tappa in Irpinia a Greci per la senatrice Gisella Naturale vice presidente della commissione sviluppo, cultura e turismo, insieme agli esponenti del movimento cinque stelle Antonietta Palumbo, che ha fortemente voluto questo incontro, Giuseppe Roberto e Giambattista Capozzi. A fare gli onori di casa il sindaco Nicola Luigi Norcia e l'amministrazione comunale.

"Abbiamo parlato con il sindaco e la sua amministrazione - afferma la deputata - delle problematiche delle aree interne, dei piccoli comuni. Il borgo si distingue per le antiche tradizioni identitarie arbëreshë, uniche in tutta la regione e tutelate per legge. Greci ha infatti preservato nei secoli la lingua degli albanesi d’Italia, ossia l’arbëreshë, insieme a costumi e tradizioni di questo popolo. Ringrazio il sindaco Nicola Norcia e tutta l’amministrazione per la speciale accoglienza.

Il Sud e le sue necessità dal punto di vista agroalimentare, industriale, e turistico. Questo in sintesi il focus dell'incontro.

Il monito del tavolo: "Le attività commerciali hanno bisogno di clienti e noi dobbiamo offrire tutte le condizioni necessarie per portarli nel nostro territorio. I ricavi delle aziende devono necessariamente coprire i costi e produrre l’utile per l’imprenditore che ha investito tempo e danaro nella creazione della propria attività commerciale, altrimenti il significato di azienda viene a mancare. Tale obiettivo può essere raggiunto con la promozione turistica dei luoghi. Ma per fa si che tutto possa avere concretamente attuazione, serve sinergia. Un progetto unico ed efficace viaggiando insieme, attraverso una sinergia tra i vari comuni. Fare rete insomma. Da soli non si andrà da nessuna parte. E' questa l'unica strada per combattere lo spopolamento."