Ariano: la notte non si dorme nel rione Martiri, movida chiassosa e maleducata Appello urgente degli abitanti alle forze dell'ordine

La notte non si dorme nel rione Martiri e questa volta non per colpa dei furti, caldo afoso e mancanza d'acqua ad Ariano Irpino. Sotto accusa la movida fracassona dell'estate. La denuncia arriva direttamente dai residenti con un appello urgente rivolto alle forze dell'ordine.

Siamo per l'esattezza nell'area che ospita le palazzine collocate a pochi passi dalla piazzetta antistante la chiesa di Santa Maria dei Martiri. Rombo di auto e scooter, urla, schiamazzi, stereo ad alto volume e bivacco.

"La notte è fatta per dormire, ci sono persone anziane, persone che vanno a lavoro e necessita di riposo e invece per colpa di quattro scalmanati diseducato devo restare svegli, impotenti a subire tutto ciò che accade. Sollecitiamo un intervento urgente da parte delle forze dell'ordine. Non ne possiamo più."