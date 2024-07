Summer camp inclusivo a Grottaminarda: un successo oltre le previsioni Iniziativa dedicata ai bambini con disturbo dello spettro autistico

Tantissime le attività ed i laboratori realizzati presso l'auditorium comunale ed il Parco Frank Zappa di Grottaminarda dai numerosi bambini che hanno partecipato alle cinque giornate organizzate dall'Aias sezione Nola Ets e da NeapoliSanit con i patrocinio del comune di Grottaminarda.

Dai laboratori di cucina, a quelli di produzione del miele, dalle attività sportive come il karate, lo yoga e i giochi neuropsicomotori alle attività ludiche in generale; una serie di opportunità di apprendimento più naturali e di generalizzazione delle abilità già apprese nei contesti terapeutici.

"Vedere questi bimbi speciali divertirsi insieme - afferma il delegato all'Inclusione, Antonio Vitale - è stato bellissimo. Questo progetto è solo un primo passo. Il prossimo anno coinvolgeremo sempre più attori in questo importante percorso. È indispensabile, come ci siamo detti, fare rete e siamo sulla buona strada. Voglio ringraziare, a nome dell'intera Amministrazione, l'Aias sezione Nola ets e NeapoliSanit per la serietà e la professionalità con la quale hanno portato avanti questo progetto e poi l'Anpas di Grottaminarda per la sempre preziosa collaborazione".