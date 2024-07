Miben hotellerie: la scommessa di Cinzia e Massimo a Grottaminarda Forniture alberghiere e prodotti al dettaglio

Bagno di folla in Irpinia e Grottaminarda per l'inaugurazione di Miben, attività commerciale tra le più gettonate in Campania e del tutto nuova in Valle Ufita rivolta soprattutto ad un settore strategico, quale quello della ristorazione. Un nome non a caso, particolarmente significativo che nasce dalle iniziali di Michele e Benedetta, figli di Cinzia Macina e Massimo Di Flumeri, coppia dinamica e affiatata che ha deciso di scommettere in questa affascinante avventura. Ed entrambi hanno ricevuto nel corso dell'inaugurazione, alla presenza del sindaco Marcantonio Spera, la benedizione del parroco don Rosario Paoletti. Svariate le attrezzature professionali per la ristorazione e non solo.

Tra gli imprenditori presenti al lieto evento, il titolare di Casa Reale Ricevimenti Giancarlo Molinario insieme al sindaco di Sturno Vito Di Leo. Da Castel Baronia, la sindaca Patrizia Reale.

Un segnale concreto di grande vicinanza e unione del territorio della Valle Ufita e Baronia soprattutto in momenti come questi. Un'attività più specifica, rispetto ad altri negozi pur validi presenti in zona. Ingrosso e dettaglio nello stesso tempo.

Tutto è stato creato nei minimi dettagli per una clientela oggi sempre più esigente. Un bel compromesso tra prezzo e qualità. La sfida di Cinzia e Massimo è appena cominciata...