Oratorio estivo: un mosaico di gioia e la grande sinergia con l'Alberghiero A rendere ancora più speciale, la presenza del vescovo Sergio Melillo

Nelle parrocchie di Ariano Irpino, i mesi estivi sono illuminati dalla vivace energia dell'oratorio estivo, che anche quest’anno ha riscosso una partecipazione straordinaria da parte di bambini e ragazzi. Le parrocchie Madonna di Fatima, Madonna del Carmine e San Giovanni Battista si sono unite per dare vita a questa iniziativa, che ha visto coinvolti in prima linea i sacerdoti Don Alberto Lucarelli, Don Vincenzo Losanno e Don Antonio Lo Conte, sempre attenti a guidare e animare i partecipanti.

Uno dei momenti salienti di questo oratorio si è svolto in perfetta collaborazione con l'Istituto Alberghiero di Ariano Irpino.

Un pranzo speciale per i partecipanti. Questo evento si è consolidato come una prassi amata, capace di unire divertimento, socialità e buona cucina. I ragazzi hanno avuto l'opportunità di gustare un pasto preparato con passione e dedizione, un vero e proprio regalo per i palati e i cuori dei giovani presenti.

A rendere ancora più speciale questa giornata è stata la presenza di figure importanti per la comunità. Tra i presenti Sergio Melillo, Vescovo della Diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia, che ha avuto modo di condividere un momento di convivialità con i bambini e i ragazzi, portando un messaggio di incoraggiamento e speranza. Inoltre, il sindaco del comune di Ariano Irpino e l'assessore Pasqualino Molinario hanno voluto testimoniare il loro supporto all'iniziativa, ribadendo l'importanza di tali eventi per la crescita e la formazione delle nuove generazioni.

L'oratorio estivo ha offerto ai bambini ed ai ragazzi non solo l'opportunità di divertirsi, ma anche di apprendere, socializzare e creare legami che durino nel tempo.

Le numerose attività proposte, affiancate dall'entusiasmo degli animatori volontari, stanno rendendo ogni giornata unica e ricca di esperienze significative.

L'oratorio estivo si conferma così un'importante risorsa per la crescita dei ragazzi, un luogo dove si incontrano fede, amicizia e divertimento, contribuendo a costruire un solido futuro per la comunità.