domenica al viale san modestino con la terza edizione di al vial estate

Torna a Mercogliano, a partire da domenica 28 luglio, l'intrattenimento domenicale al Viale San Modestino con la terza edizione di Al Vial'Estate, rassegna di animazione e spettacoli di artisti di strada, laboratori, corner di intrattenimento musicale e teatrale.

"È un format che abbiamo ideato nel 2019 e che in poco tempo è diventato un appuntamento di richiamo per le famiglie che desiderano trascorrere un piacevole pomeriggio all' ombra dei platani del nostro viale. - commenta il Sindaco di Mercogliano Vittorio D'Alessio – Questa tipologia di intrattenimento si sposa perfettamente con l’isola pedonale attiva tutte le domeniche proprio per agevolare il relax al fresco del Viale e, inoltre, rappresenta un’opportunità di lancio per le attività commerciali della zona.”

L’iniziativa, curata dalla Pro Loco Mercogliano e dal Forum dei Giovani di Mercogliano, si articolerà su cinque domeniche nelle quali si alterneranno clown, giocolieri, mangiafuoco, artisti di bolle di sapone, trampolieri, il 4 agosto sarà la volta di una straordinaria Cartoon Band che coinvolgerà tutti, adulti e bambini, a cantare e ballare le sigle più belle dei cartoni animati e del laboratorio di riciclo - Tappa regionale del “RiciclaEstate” organizzato da Legambiente Avellino. Il 28 agosto farà tappa a Mercogliano il poeta urbano e cantastorie irpino Maurizio Picariello con il suo spettacolo e domenica 25 agosto si ballerà tra i colori con un divertente Holy Color Party. Il Forum dei Giovani curerà uno spazio di laboratori inclusivi e riproporrà il Mercogliano Swap Party per promuovere l'economia circolare e nuove relazioni sociali.

In sinergia con i commercianti del Viale San Modestino si realizzerà, durante tutto il periodo di Al Vial’Estate, la “Festa del Gelato”: tutte le domeniche sconti speciali in tutti i bar e con l’acquisto della coppa gelato Al Vial’Estate si potrà sostenere un’iniziativa solidale.