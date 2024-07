Emergenza idrica tra disagi e proteste: ecco le ultime novità dall'Alto Calore Ad Ariano è giunto l'amministratore unico Antonello Lenzi

"La prima novità è il recupero della nostra potenzialità sugli impianti di Volturara. Ciò significa, recuperare 40 litri al secondo da poter immettere sul sistema." E' questa sicuramente una buona notizia per la popolazione irpina, per il nuovo amministratore unico dell'alto calore servizi Antonello Lenzi, il quale stamane ha incontrato ad Ariano Irpino, il sindaco Enrico Franza e gli amministratori del territorio.

"Stiamo lavorando con i tavoli tecnici delle regioni Campania e Puglia per poter recuperare 100 litri al secondo nello scarico Enel nella centrale di Cassano.

Iniziative che stiamo cercando di attuare, nella consapevolezza della straordinarietà del momento per aumentare la portata a beneficio di tutto il sistema e quindi anche del territorio arianese. L'obiettivo - ha chiarito Lenzi - è quello di diminuire le interruzioni."

Sulla questione perdite: Se ne contano diverse piuttosto consistenti proprio ad Ariano Irpino: "Abbiamo rimesso in moto le manutenzioni, dopo un periodo decisamente difficile dovuto alle note vicende societarie. Ma da lunedì potenzieremo le squadre delle imprese in campo ad Ariano Irpino. Due saranno gli escavatori all'opera. Ciò significa che effettueremo più interventi di riparazione. Meno dispersioni quindi e più efficienza della rete. E' un legittimo risentimento quello della popolazione e noi siamo qui per questo. "

Sulla raccolta firme avviata a Grottaminarda: "E' una iniziativa che condivido pienamente. Un'emergenza tale non può non essere attenzionata dai livelli centrali. Ci sono già fondi disponibili che devono essere attivati in quanto i comuni ne sono beneficiari. Il rifacimento delle reti passa attraverso l'alto calore in quanto soggetto attuatore e i benefici dei finanziamenti sono destinati ai comuni."