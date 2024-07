Ariano: neppure il tempo di asfaltare la strada che bisognerà già scavare L'incredibile odissea degli abitanti di Cerreto

Strada asfaltata da soli pochi giorni, bella scorrevole ma pronta a subire già il primo scavo. Accade incredibilmente in località Cerreto ad Ariano Irpino, a pochi passi dalla Stazione. Per un mese gli abitanti hanno ingoiato polvere in attesa dei lavori di ripristino del manto stradale ostacolati da più perdite. Dopo gli interventi effettuati dall'alto calore, la provincia di Avellino ha provveduto alla posa dell'asfalto giusto in tempo per la bellissima festa rionale ed ora siamo punto e a capo. Un grossa perdita costringerà gli operai dell'alto calore a scavare, sparando poi in un immediato ripristino.