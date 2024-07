Grottaminarda: raccolta straordinaria del vetro per le attività commerciali Una giornata integrativa sollecitata dal Comune

Lunedì 29 luglio, a partire dalle ore 12:00, verrà effettuata una raccolta straordinaria del vetro per le attività commerciali, in particolare ristoranti, pizzerie, bar e supermercati.

Visto il maggior consumo di bevande legato al periodo estivo e quindi la maggior produzione della frazione del vetro che ricordiamo, in virtù dell'ordinanza numero 4 di divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro e lattine, devono essere versate alla clientela in appositi contenitori di plastica o altro materiale, l'amministrazione comunale ha ritenuto di sollecitare Irpiniambiente per una giornata integrativa di raccolta del vetro nella quinta settimana del mese, in cui di solito non è prevista, proprio per agevolare commercianti e ristoratori.