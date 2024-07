"La luce delle persone care non si spegne mai ma continua a brillare" Grazie Celestino Grande, esempio vero di umanità al fianco degli ultimi

Si è riconfermato anche quest'anno un grande successo la XIV giornata del volontariato dal tema "Impariamo a curarci" organizzata a Scampitella dalla pubblica assistenza Odv.

In occasione di questa giornata, un ricordo particolare è andato alla memoria di Celestino Grande ecografista, la cui professionalità e disponibilità sono stati per anni un dono prezioso per questa manifestazione e l'intera comunità.

È stata consegnata alla moglie una targa in suo ricordo: "La luce delle persone care non si spegne mai ma, continua a brillare attraverso i nostri gesti di amore e gentilezza. Questa giornata è dedicata a te e al tuo prezioso ricordo"

La manifestazione ha visto come sempre la partecipazione di un numeroso numero persone, oltre 115 per l'esattezza. Le visite sono state effettuate dai medici volontari: Carlo Iannace senologo, Maria Luisa Di Cecilia e Michele Capozzi ecografista che ogni anno, ormai da 14 anni, donano la loro professionalità e il loro tempo, sostenendo le giornate di sensibilizzazione e prevenzione.

Un appuntamento fisso e tanto atteso dalla popolazione che partecipa sempre più numerosa di anno in anno alle iniziative promosse. "L’intento infatti è da sempre quello di diffondere la cultura della prevenzione in campo sanitario - afferma l'ottima e dinamica presidente Generosa Rigillo.

Ci è doveroso esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno prestato negli anni la loro professionalità e la loro sincera e fattiva collaborazione per la buona riuscita dell’evento, una vera e propria giornata di sensibilizzazione e prevenzione in linea con lo spirito dell'Anpas."

"Sei stato un esempio di dedizione al lavoro, un esempio di umanità, sempre al fianco di coloro che ne avevano bisogno. Un medico che ha saputo essere un Grande amico, ma soprattutto una persona che nella sua semplicità è riuscita a lasciare un bellissimo ricordo ed un Grande vuoto. Eppure, basterà immaginare che in ogni prossima occasione di prevenzione aleggi il tuo sorriso ed i tuoi occhi buoni, spesso rassicuranti, in grado di infondere emozioni e tanta sicurezza a chi si è affidato a te.

Ci piace ricordare il tuo essere gentile che ha saputo donare forza e speranza a chi non si è voluto mai arrendere e combattendo contro un male oscuro ha saputo vincerlo.

Ora ci piace immaginarti ancora nel tuo camice bianco, ovunque tu sia, perché chi ha esercitato come te la professione con cuore e dedizione in vita, non sarà mai dimenticato, ma ricordato quale grande esempio da tramandare nel futuro."

E' il ricordo dei sindaci Nicolino Rossi, Giuseppe Moriello, Giuseppe Leone, Patrizia Reale, Antonio Manzi, Felice Orlandella, Vincenza Cassese e Franco Archidiacono rispettivamente di Trevico, San Nicola Baronia, Vallata, Castel Baronia, Carife, San Sossio Baronia, Scampitella e Vallesaccarda rivolto ad un grande uomo, prima di essere medico alla vigilia della giornata della prevenzione in programma a Scampitella.