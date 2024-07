Bonifica dell'ex discarica di Pustarza: Decreto di chiusura con esito positivo C'è l'ok della V conferenza dei servizi. La soddisfazione del sindaco di Savignano Irpino

Lavori di bonifica dell'ex discarica di Pustarza a Savignano Irpino. Decreto di chiusura con esito positivo da parte della V conferenza dei servizi della regione Campania.

Lo comunica con soddisfazione il sindaco di Savignano Irpino Fabio Della Marra che ha seguito con particolare attenzione l'iter di questa annosa vicenda.

"Un'opera complessa che finalmente vedrà in modo definitivo il suo decorso operativo dopo la sospensione dall’inizio lavori.

Un ringraziamento speciale va al nostro Rup Enrico Guardabascio per la sua tenacia e a Massimo Pace della direzione generale per il ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti e autorizzazioni ambientali, Uod di Avellino, per la sua grande professionalità e celerità."

Alla conferenza erano presenti il sindaco Fabio Della Marra e l’assessore Lorenzo Russo. "La tutela dell’Ambiente prima di ogni cosa."