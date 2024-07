Sampietrini come palline da tennis nel rione Valle ad Ariano: un serio pericolo L'allarme lanciato dagli abitanti

Sampietrini che schizzano come palline da tennis, buche, erbacce, escrementi di animali anche qui come in tutte le strade frutto dell'inciviltà dei possessori di cani, mancanza di illuminazione vicino alla chiesa. E' la situazione di degrado che ci viene segnalata dagli abitanti di rione Valle ad Ariano Irpino. Qualche residente è corso ai ripari anche a proprie spese per allontanare in qualche modo il degrado.

Uno degli orrori della città dalla fine degli anni 80 dove è accaduto di tutto e di più fino ad oggi frutto di una mala gestione amministrativa di quell'epoca. Un quadro precario rimasto immutato fino ad ora.

Abitazioni che non conoscono il sole e una perimetrazione esterna ad altissimo rischio, con i sampietrini distaccati dalla pavimentazione che al passaggio delle auto, rischiano di centrare in pieno i passanti. "Quelle pietre sono capaci di uccidere - ci dice un abitante - e poi vedremo chi ne risponderà."