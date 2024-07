Ariano, perdita d'acqua a Cardito: condotta riparata dopo il nostro appello La consigliara Laura Cervinaro chiama il presidente Antonello Lenzi

E' di lunedì scorso alle 16.13 il nostro appello urgente all'alto calore e per conoscenza al comune su ottopagine.it con tanto di video allegato: "Ariano: ecco dove finisce l'acqua potabile a Cardito".

A distanza di due giorni la risposta: stamane su sollecitazione della consigliera provinciale e comunale Laura Cervinaro, l'arrivo immediato degli operai per le operazioni di scavo e riparazione della condotta colabrodo rotta da mesi. A nulla era valso ogni appello da parte dei residenti. Uno spreco durato lunghi mesi. E' bastato un contatto diretto tra Laura Cervinaro da noi contattata e l'amministratore unico dell'alto calore Antonello Lenzi per intervenire con determinazione.

Ed anche oggi con la calura in atto in queste ore non sono mancati i disagi. Rubinetti a secco da ieri sera in contrada Santa Regina, dove dopo l'ultima chiusura, l'acqua non è più tornata. Ieri era stata la volta delle contrade San Felice e Marchetto e sabato scorso Santa Barbara.