Furbetti dei semafori indisciplinati anche sulla 90 bis: servono più controlli In pochi rispettano le strade a senso unico alternato in prossimità di cantieri

"Vi scrivo per segnalarvi la condotta indisciplinata e pericolosa di diversi automobilisti così come avviene al semaforo sulla variante ad Ariano Irpino."

A contattarci è un nostro lettore da Ariano Irpino che ringraziamo per la segnalazione.

"Sulla 90 bis non distante da dove c'è stato l'incidente mortale, due giorni fa, ci sono due ponti in manutenzione con carreggiata ridotta e semafori. Puntualmente c'è gente che sorpassa in velocità auto ferme al semaforo e passa col rosso.

Addirittura nel periodo scolastico un pulmino per il trasporto degli scolari ha compiuto più volte l'azzardata manovra.

Non ho mai visto forze dell'ordine su questo tratto, eppure percorro questa strada due volte al giorno. Segnalo, ma credo ne siate già al corrente, la storica perdita d'acqua sulla 90 subito dopo la fontana di ponte gonnella, scendendo verso lo scalo di Savignano, sulla sinistra. Scorre un vero e proprio torrente."