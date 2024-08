Ariano: "Liberate dal degrado lo storico carpino in contrada Manna" Gli abitanti hanno chiesto il nostro intervento per segnalare lo stato di abbandono della loro zona

"Liberateci dalle erbacce ma soprattutto liberate quel carpino antichissimo che sgorga ancora acqua da una sorgente e rappresenta la storia della nostra comunità. E' stato seppellito dall'incuria e da chi negli anni scorsi ha eseguito i lavori di manutenzione del viadotto, senza portarlo più alla luce."

Ad interpellarci oggi sono gli abitanti di contrada Manna ad Ariano Irpino. "Nella zona vi sono serpenti e ratti. Il tratto che dalla scuola porta ad una tabaccheria, prima di immettersi sulla statale 90 delle puglie versa in pessime condizioni.

Per non parlare del recinto in cui vi sono i cassonetti per la raccolta dei rifiuti, utilizzati più da persone provenienti da fuori che da noi abitanti.

E' da anni che siamo completamente trascurati. Ogni amministrazione si è sempre dimenticata di noi. Quel carpino, se riportato alla luce e arricchito di un arredo urbano può significare anche turismo in questa zona."

Ma con chi parli. Ci sono amministratori che non conoscono neppure l'esistenza di quella fonte d'acqua e non amano le fontane."