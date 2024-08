Ariano: festa di accoglienza ai bambini Saharawi ambasciatori di pace Ad aprire il progetto di accoglienza sarà quest'anno una partita di calcio a Carpignano

Festa di accoglienza ai bambini Saharawi, ambasciatori di pace, questa sera nel quartier generale della pubblica assistenza Vita ad Ariano Irpino. E' una tradizione che si rinnova di anno in anno, tanto cara al presidente Guglielmo Ventre.

Il calendario degli avvenimenti è in evoluzione, ma sarà una partita di calcio in programma domani due agosto alle 17.00 al centro sportivo azzurra, alla frazione Carpignano di Grottaminarda ad aprire il progetto. A sfidarsi, i piccoli campioni della scuola calcio azzurra contro i piccoli ambasciatori di pace Saharawi. "Facciamo goal insieme è lo slogan dell'iniziativa".

Tra i vari momenti, la visita ad un'azienda per ammirare il processo di realizzazione degli occhiali. Saranno ospitati in piscina alla Tartaruga ad Ariano. Ed ancora, andranno a Flumeri più giorni per assistere alla tradizionale tirata del giglio ed altri momenti, a Castel Baronia ospitati dall’associazione Irpinia Life, a Carife, Mirabella, San Nicola Baronia, Vitulano al parco, Aiello del Sabato. Ospitati da diversi ristoranti per il pranzo e cena.

L'obbiettivo è quello di allargare la rete di accoglienza, coinvolgendo diversi comuni irpini e associazioni del territorio.

Un progetto venuto alla luce 25 anni fa grazie all'associazione vita, e oggi affiancato dal Rotary Community Corps Avellino est) che da 5 anni lo ha adottato ufficialmente dando supporto pratico e organizzativo per tutta la durata della permanenza dei bambini. Preziosissimo il lavoro silenzioso e attento svolto da Sonia Bruno, come volontaria e a titolo personale, da sempre molto sensibile e concreta nel quando si tratta di organizzare iniziative rivolte al sociale.

Tra le tante iniziative benefiche, la raccolta preziosa di abbigliamento, scarpe, zaini, prodotti per l’igiene ed altro ancora, che i bambini alla fine porteranno nei loro luoghi della povertà, nei campi profughi da dove provengono. Quest’anno Rotary Community si occuperà di acquistare e donare attrezzatura mediche per l’ospedale da campo.